المتحدث العسكرى: الجيش يدحر الإرهابيين بسيناء ونقاتل لصالح البشرية جمعاء

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن ما يحققه رجال القوات المسلحة من انتصارات على قوى البغى والإرهاب والشر هى لصالح العالم كله والبشرية جمعاء، مؤكدا نجاح القوات المسلحة فى الضغط على الإرهابيين فى كل مكان بسيناء.

وأوضح المتحدث العسكرى، فى مداخلة هاتفية على التلفزيون المصرى، اليوم الأحد، أن رجال الجيش الثالث الجزء يطاردون الإرهابيين الفارين إلى وسط سيناء للقضاء عليهم فيها، قائلا "انتصارنا فى المعركة مؤكد، ولا هوادة فى التعامل مع هؤلاء التكفيريين والظلاميين، ولن يحققوا أى شىء على أرض مصر وفى النهاية سيتم دحرهم وسيتم هذا عن قريب".

ووجه المتحدث العسكرى، التحية إلى الشعب المصرى وأهالى سيناء الشرفاء الذين يؤدون دورا وطنيا مخلصا ويمدون القوات المسلحة بمعلومات دقيقة وصحيحة بنسبة 100%، قائلا "أوجه التحية لأهالى سيناء الشرفاء الذين يؤدون دورا وطنيا ويساندونا كتفا بكتف فى المعركة ضد العناصر المتطرفة والإرهابية التى لا تنال من أى شىء على أرض مصر ومصيرهم إلى زوال وسيطأهم الشعب المصرى بأحذيته".

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