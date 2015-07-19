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مرتضى منصور مهاجما رئيس الأهلى فى أحد البرامج :" ممكن أجيب أمك الأرض "

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مرتضى منصور مهاجما رئيس الأهلى فى أحد البرامج :" ممكن أجيب أمك الأرض " مرتضى منصور مهاجما رئيس الأهلى فى أحد البرامج :" ممكن أجيب أمك الأرض "
هاجم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، محمود طاهر رئيس النادى الأهلى ، بسبب أزمة ملعب مباراة القمة، قائلا "أنت سنتك سودة معايا، ولن أسمح بالبلطجة إللى حصلت وأمى اتشتمت من شوية عيال عندك النهاردة فى التمرين".

قال منصور، فى تصريحات لقناة "CRT" موجها حديثه لطاهر "ممكن أجيب أمك الأرض واللى يغلط فى الزمالك أو مرتضى هاضربه بالجزمة".

وأضاف مرتضى، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بأن رئيس الأهلى يرعى جماعة إرهابية اسمها الألتراس وفتح أبواب فرع الجزيرة لهم، ومش هسمح لحد يشتمنى ويقول بلطجة وصوت عال".


>-محمود طاهر: الكورة فى مصر "ماشية" بالبلطجة والصوت العالى
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