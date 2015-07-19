حى العجمى بالإسكندرية يشن حملات تموينية موسعة ويرصد العديد من المخالفات

شن حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى بالتعاون مع رئيس مباحث التموين و ( الطب البيطرى - الصحة - التموين - الدمغة والموازين - الامن الصناعى - شئون البيئة - أشغال الطريق - رخص المحلات ) ومعاون رئيس الحى للخدمات ، حملة تموينية للرقابة على المحال.

تم التفتيش على بعض مطاعم المشويات ولوحظ وجود العديد من المخالفات التى تمثل خطر داهم على الصحة العامة داخل مطبخ احد المطاعم، كما لوحظ تواطؤ احد افراد الحملة مع صاحب المطعم لكونه زميل لاحد اعضاء اللجنة، وعلى الفور تم استدعاء مفتش صحة ومراقب اغذية بديل لضمان نزاهة الحملة وحفاظا على صحة المواطنين و تحرير العديد من المحاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية ووجود خطر داهم على المواطنين وعدم وجود اشتراطات مواسير السقوط ووجود حشرات بشكل منتشر داخل الثلاجات والمطبخ بالكامل وسوء بيئة العمل.

كما تحفظت الحملة على ثلاجة بالكامل لوجود فراخ تبين من خلال المعاينة المبدئية لها من قبل مفتش الأغذية أنها غير أصلية ورائحتها كريهة ومتآكلة الانسجة وتم تشميع المحل بالشمع الاحمر وتحذيره من فض الاختام حفاظا على صحة المواطنين، وقد تم اخذ عينة لتحليلها وبالاطلاع على رخصة المحل اتضح أنها غير سليمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

كما تم التفتيش على محل لبيع الطيور بشارع فضة البيطاش وبالتفتيش لوحظ وجود العديد من المخالفات وتحرير محضر 96 اشتراطات صحية ومحضر 97/ 67 شهادة صحية وقد تبين بالمعاينة بيع فسيخ وسردين بمحل الطيور، وتبين من قبل مفتش الأغذية بأن الفسيخ فاسد وأن أنسجته متهالكة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وسحب عينة لتحليلها من قبل مفتش الصحة .

وبالمرور على عدة مخابز بنطاق الحى تبين هروب صاحب المحل الأول بمجرد معرفته بقدوم الحملة وتم رفع الاشغال وتحرير محاضر باسم المحل .

وتبين بمعاينه المخبز الآخر انه يزاول النشاط بدون ترخيض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى أنه تم تفتيش مطعم مكرونة ولوحظ مزاولته للنشاط بدون ترخيص وتم رفع الاشغال واتخاذ الإجراءات القانونية .

وتم تحرير محاضر بيئية لكل المخالفين لعدم توافر اشتراطات البيئة للصرف الصحى وسوء بيئة العمل وعدم وجود تهوية.

يأتى هذا حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وحرصا على الرقابة على الأسواق للتأكد من سلامة الأغذية خلال فترة عيد الفطر المبارك .