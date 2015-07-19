الوفد الشعبى يقوم بجولة بحرية لتهنئة عمال قناة السويس الجديدة بالعيد

بدأ الوفد الشعبى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة لتهنئة العاملين بهيئة قناة السويس بعيد الفطر .

وترأس الوفد محمد نبوى مسئول الوفد الشعبى والفنان سمير صبرى، والتقوا بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بمبنى الارشاد بمدينة الإسماعيلية اليوم الأحد.

وقال محمد نبوى إن إصرار العاملين بالقناة على استمرار العمل فى الحفر خلال اجازة عيد الفطر هو درس للوطنية .

وأضاف، جئنا لتقديم التهنئة للعمال و لمتابعة المشروع قبل حفل الافتتاح والترويج المشروع.

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