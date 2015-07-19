إصابة شخصين وضبط خمسة فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

أصيب اليوم الأحد، شخصان وضبط خمسة آخرين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز سمسطا جنوب غربى المحافظة وتم نقل المصابين لمستشفى سمسطا المركزى.

تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، إخطارا من العقيد محمد عبد اللطيف مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز سمسطا.

وعلى الفور انتقل الملازم أول محمد الفقى على رأس قوة أمنية وتمكن من فض المشاجرة، وتم ضبط 5 أشخاص من طرفى المشاجرة، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة سمسطا, وفرض كردون أمنى لمنع تجدد الاشتباكات.

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات قديمة بين العائلتين وتجددت مرة أخرى.