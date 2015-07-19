محافظ الإسكندرية:عقاب العامل الذى ألقى القمامة فى الطريق العام غير كاف

أكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اليوم أن السائق العامل على السيارة التى كانت تلقى القمامة فى وسط طريق أم زغيو بالعجمى سيتم تحويله للتحقيق مرة أخرى للشئون القانونية بالمحافظة وإيقافه عن العمل لحين استقصاء قانون البيئة، مشيرا أن العقاب نتيجة التحقيقات الأولى جاء خصم ٢٥٪ من حافز النظافة وهو لم يكن كافيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعلن المسيرى أنه تم مجازاة عامل من شركة نهضة مصر بقطاع السيوف بخصم قيمة نصف شهر من راتبه لضبطه يقوم بالفرز فى الصندوق الخاص به ، مؤكدا أن أى شخص سيقوم بالإضرار بالمواطن والشارع السكندرى سيتم محاسبته ومعاقبته فى الحال.