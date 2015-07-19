حصاد المحافظات.. أصحاب إشغالات يطاردون حملة إزالة بالحجارة فى القنطرة غرب.. وأهالى الأقصر يودعون النقيب مصطفى حجاج شهيد حادث سيناء.. حريق هائل فى مراكب على شواطئ سفاجا وتفحم مركبين

شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث لقى شاب من مركز الفشن جنوب بنى سويف فى العقد الثانى من العمر مصرعه، بعدما أقدم على الانتحار حزنا على نجل عمته الذى لقى مصرعه إثر تناوله مبيدا حشريا.

كان أحد مستشفيات مركز الفشن جنوب المحافظة، قد استقبل شابا فى العقد الثانى من العمر يدعى "أ ص" 16 سنة فى حالة إعياء شديدة وحالته دون المتوسطة، إثر تناوله مادة سامة، وتم تحويله لمعهد السموم بالقاهرة إلا أنه لقى مصرعه.

وتبين من التحريات أن المتوفى تناول عددا من الأقراص السامة التى تستخدم فى حفظ الغلال من التسوس إثر مروره بحالة نفسية سيئة عقب وفاة نجل عمته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث.

أصحاب إشغالات يطاردون حملة إزالة بالحجارة فى القنطرة غرب

أهالى الأقصر يودعون النقيب مصطفى حجاج شهيد حادث سيناء

>شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية أكبر حملة إشغالات فى المدينة وبدون قوات من الشرطة حيث إن الحملة التى ترأسها السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وسعيد فرج نائب الرئيس وكرم الشحات سكرتير عام المركز والمدينة وضمت موظفى الوحدة المحلية وقسم الإشغالات وحماية أملاك الدولة.>واستهدفت الحملة شارع التحرير الذى يعد من أكبر شوارع القنطرة غرب والذى تم الاعتداء عليه فى أحداث الثورة وقام عدد من المواطنين بإزالة المسطحات الخضراء والأشجاروإقامة أكشاك وعشش فى الشارع واعتدوا على حرم الطريق العام وتمكنت الحملة من تنفيذ جزء كبير من إزالة الأكشاك والعشش الموجودة بالطريق العام ولكن الحملة فوجئت بقيام عدد من البلطجية بمهاجمة الموظفين وقاموا بإلقاء الطوب عليهم وعلى المعدات مما أدى إلى إصابة بعض الموظفين وإتلاف عدد من معدات مجلس المدينة.> تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.>ودع الأهالى بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، جثمان الشهيد النقيب مصطفى حجاج حلمى "26 عاما"، الذى استشهد فى الحادث الإرهابى بسيناء الذى وقع أمس السبت، وهتف أهالى الشهيد "يسقط الإرهاب.. تحيا مصر "، و"الشهيد حبيب الله".

وتقدم الجنازة المهيبة كل من اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، ومحمد سليمان رئيس مدينة إسنا، والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة، وقيادات الشرطة والقوات المسلحة بالأقصر، وذلك فى مسجد "الكبير" بالقرية.

البداية كانت باستشهاد النقيب مصطفى حجاج حلمى "26 عاما"، فى الهجوم الإرهابى، الذى وقع بسيناء، خلال مشاركته فى عملية تطهير عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية بمناطق (المهدية - التومة - الزوارعة) ما أسفر عن تدمير سيارتين (كروز دفع رباعى - تايلاندي) ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلها وذلك بمنطقة الحمدين جنوب الزوارعة واستشهد النقيب وثلاثة من الجنود وأصيب 4 آخرون إثر سقوط قذيفة عشوائية فى محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد.

الفريق مميش: قناة السويس جاهزة لتطورات النقل البحرى بافتتاح المجرى الجديد

>قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس أصبحت جاهزة لتطورات النقل البحرى مع عمل المجرى الجديد.

وأضاف خلال لقائه الوفد الشعبى اليوم الأحد بمبنى الإرشاد لقيادة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، "كنا نفكر فى مستقبل القناة وما سيحدث من ازدياد أعداد وأحجام السفن خلال السنوات المقبلة".

> وقال مميش: التحدى الأكبر أن ننتهى من مشروع الحفر خلال عام واحد بعدما كان مقررا لها ثلاثة أعوام، موضحا "نستعد لحفل كبير لافتتاح القناة الجديدة بعد عام من التخطيط الدقيق بعمل الكراكات وحساب العمل بالدقيقة".

تواصل الحملات الأمنية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح

>واصلت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء فى ثالث أيام العيد عمليات تطهير سيناء من البؤر والعناصر الإرهابية.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن حملات أمنية موسعة انطلقت وشملت عدة مناطق جنوب وغرب وشرق العريش، ومناطق غرب وجنوب الشيخ زويد وغرب وجنوب رفح ومحيط الطريق الدولى العريش رفح.

وأشار المصدر إلى أن القوات تقوم بملاحقة مجموعات إرهابية وتمشيط هذه المناطق إلى جانب تأمينها ضد أى تحركات ومحاولات لاستهداف القوات والمواطنين.

وتمكنت القوات بحسب المصدر خلال عملياتها التى رافقها غطاء جوى إلى جانب مشاركة آليات برية وقوات خاصة من إلحاق خسائر بشرية فى صفوف العناصر الإرهابية، فضلا عن تدمير مخازن أسلحة وإبطال عبوات ناسفة وإحباط هجمات إرهابية لافتا إلى أن بيانا رسميا تفصيليا سيصدر فى وقت لاحق بحجم ما تكبدته العناصر الإرهابية والإجرامية فى تلك المناطق.

حريق هائل فى مراكب على شواطئ سفاجا وتفحم مركبين

>سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة سفاجا على حريق التهم مركبين أحدهما تحت الإنشاء والآخر كان تحت الصيانة على شواطئ مدينة سفاجا، وجار إعداد تقرير لحصر الخسائر المادية ومعرفة سبب الحريق.> تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد إيهاب الدهشان رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا يفيد بنشوب حريق أدى إلى التهام مركبين كبيرين أحدهما تحت الإنشاء والآخر كان داخل الصيانة.

أسفرت النيران على التهام المركبين، وتم الدفع بعدد 6 سيارات حماية مدنية وجار حصر الخسائر المادية ولا توجد خسائر بشرية، فيما تبين من التحريات الأولية التى أجراها النقيب الحسين حلمى معاون مباحث قسم شرطة سفاجا أن الحريق قد يكون بسبب ماس كهربائى.

فتاة تحاول الانتحار بسبب رفض والدها تزويجها من شاب تحبه فى الإسماعيلية

حاولت فتاة الانتحار من أجل إجبار أهلها على الموافقة على زواجها من حبيبها بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية إشارة من مستشفى جامعة قناة السويس تفيد بوصول فتاة تدعى (و . أ . أ) 24 سنة مصابة بحالة إعياء وتسمم وحالتها العامة سيئة نتيجة تناولها مادة غير معلومة "سامة" محاولة الانتحار. وبسؤال أحد أقاربها أفاد بأن الفتاة أقدمت على الانتحار بسبب عدم موافقة والدها على الارتباط من شخص تحبه وتهديد والدها لها بالقتل. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

محافظ القليوبية: تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير محور مؤسسة الزكاة

>أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه تم اعتماد 20 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية الجديدة للبدء فى مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بمدنية الخصوص وربطها بالدائرى وطريق ترعة الإسماعيلية لخدمة حركة النقل وآلاف الركاب يوميا بهذه المناطق الحيوية.

وقال المحافظ - فى تصريح له اليوم الأحد - إنه سيتم بدء العمل فى المشروع نهاية الشهر الجارى عقب الانتهاء من عمليات الطرح على الشركات المتخصصة ، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة ستشهد افتتاح وتشغيل عدة محاور مرورية جديدة بقليوب وشبرا الخيمة وبنها لخلق شرايين للتنمية تخدم القاهرة الكبرى وتربطها بالمحافظات المجاورة.

تشييع جثمان شهيد سيناء وسط حالة من الغضب بمسقط رأسه فى المنصورة

>شيع الآلاف من مدينة المنصورة جثمان الشهيد مصطفى عبد الغنى محمود الذى استشهد بالأمس خلال الهجوم الإرهابى على كمين بالشيخ زويد وسط حالة من البكاء الهستيرى من أقاربه وعائلته وأصدقائه.> وخرج جثمان الشهيد من مسجد النصر بالمنصورة فى جنازة عسكرية وخرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإخوان والإرهاب، ورددوا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله". قال أصدقاء الشهيد إنه كان يقوم بأعمال خير كثيرة وقام بالتبرع بدمه فى آخر إجازة له، ومعروف عنه أخلاقه الحميدة ومساعدة المحتاجين.