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خادم الحرمين يستقبل سمير جعجع

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خادم الحرمين يستقبل سمير جعجع خادم الحرمين يستقبل سمير جعجع
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بجدة مساء اليوم الأحد، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اليوم، أن جعجع أعرب من جانبه عن شكره وتقديره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما يجده لبنان وشعبه من دعم وحرص على أمنه واستقراره فى مختلف الظروف.

حضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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