مقتل 108 من مسلحى داعش وتدمير العشرات من مواقعهم بمحافظة نينوى

أعلن قائد عمليات محافظة نينوى العراقية اللواء الركن نجم الجبورى عن مقتل 108 من مسلحى تنظيم داعش وتدمير عشرات المواقع التابعة للتنظيم فى عدد من مناطق المحافظة خلال الثمان والاربعين ساعة الماضية.

ونقل اليوم موقع " شفق نيوز " الإخبارى الالكترونى العراقى عن اللواء الركن نجم الجبورى قوله فى تصريحات صحفية أن طائرات التحالف الدولى استهدفت مواقع تنظيم داعش الارهابى خلال الثمان والاربعين ساعة الماضية فى عدة مناطق من محافظة نينوى، وشملت اقضية الموصل وتلعفر وسنجار ومخمور.

وأشار قائد عمليات محافظة نينوى إلى أن " الطائرات قصفت رتلا لعجلات تنظيم داعش الارهابى يضم 8 عجلات تحمل 9 رشاشات احادية ومقاومة للطائرات، وتم تدمير الرتل، كما تم تدمير (16) مبنى واستهداف موقع لأطلاق الصواريخ وقتل قناص وموقع هاونات، وكانت الحصيلة مقتل 28 ارهابيا، إضافة إلى (80) قتيلا ليلة أمس فى اسكى موصل ".

وأوضح " أن عدد الطلعات الجوية كانت اكثر من (30) طلعة دمرت فيها العديد من مواقع القيادة والسيطرة لتنظيم داعش فى مناطق متفرقة فى الموصل ".

>