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متخدعش نفسك.. تدخين السجائر الخفيف يعرضك لأمراض القلب

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متخدعش نفسك.. تدخين السجائر الخفيف يعرضك لأمراض القلب متخدعش نفسك.. تدخين السجائر الخفيف يعرضك لأمراض القلب
حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية من الأضرار الصحية الناجمة عن تدخين السجائر بشكل متقطع أو غير منتظم، مؤكدة أنه يتسبب فى حدوث مشاكل صحية خطيرة كما هو الحال مع تدخين السجائر بشكل منتظم.

وتابعت الدراسة أن السيدات اللاتى يدخنّ السجائر بشكل غير منتظم خلال أيام متقطعة ويبلغ إجمالى السجائر التى يدخنها على مدار اليوم 5 سجائر أو أقل يرتفع فرص إصابتهن بأمراض القلب بمعدل ثلاثة أضعاف، وهو ما قد يعد بمثابة المفاجأة بالنسبة للكثيرين.

ولفت الباحثون إلى أن الكثير من السيدات يخدعن أنفسهن ويعتقدن أن تدخين أعداد قليلة من السجائر فى اليوم أو التدخين بشكل متقطع لا يتسبب فى أى مشاكل صحية، على خلاف الحقيقة، حيث أثبتت بعض الدراسات السابقة أن تدخين سيجارة واحدة فى اليوم يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب بمعدل ثلاثة أضعاف.

وشملت الدراسة حوالى 9800 سيدة، تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما، وكشفت النتائج أن 20% منهن يدخن السجائر بشكل متقطع، وبلغ إجمالى عدد السجائر التى يدخنها فى اليوم حوالى خمسة أو أقل.

ونشرت هذه النتائج أيضاً بالمجلة الطبية " Preventing Chronic Disease".

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مصر 365