السيطرة على حريق بجوار شونة لتخزين الغلال فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، مساء اليوم ، من السيطرة على حريق اندلع بجوار شونه لتخزين الغلال تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بفرع مركز سمسطا جنوب غربى المحافظة دون وقوع إصابات أو خسائر.

تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد باندلاع حريق بالقش والبوص بجوار شونه لتخزين الغلال، وعلى الفور انتقلت القوات وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الغلال بداخل الشونة دون وقوع إصابات أو خسائر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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