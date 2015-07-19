حبس المتهمة بقتل ابن زوجها بمبيد حشرى بعد زواجه من أخرى ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدركرور برئاسة المستشار محمد عبد المنعم بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد بعدما تخلصت من ابن زوجها"رضيع" يبلغ من العمر 8 أشهر، انتقاما منه لزواجه عليها بسبب إنجابها فتاة.

كشفت تحقيقات النيابة وجود صاحب فرن 44 سنة، كان متزوجا من ربة منزل 46 سنة، وأنجبت منه فتاة، إلا أنه تزوج من أخرى لرغبته فى إنجاب ذكر، مما أشعل نار الغيرة فى قلبها ورغبت فى الانتقام، وعقب أن أنجبت الزوجة الثانية ذكرا تربصت به من أجل الانتقام من زوجها.

واتفقت مع شاب على الانتقام من زوجها وكانت تستقطبه بإحضار كروت شحن له وإعطائه الأموال، ورغبت فى حرق فرن زوجها أو إجبار الشاب على قتل الطفل إلا أنه رفض فاتفقت معه على إحضار الطفل لتقوم هى بمهمة قتله.

وعقب أن أحضر لها الطفل 8 شهور قامت بإعطائه مبيدا حشريا باستخدام حقنة فى فمه ثم أعطته العصير فى محاولة لإخفاء جريمتها إلا أن الطفل انتابته حالة من الإعياء الشديد ودخل المستشفى ولقى مصرعه فى الحال.

بتكثيف التحريات، دارت الشبهات حول ربة المنزل تبين أنها كانت تقابل شابا فى السر، وتم القبض عليه وأدلى باعتراف كامل عليها من أجل إنقاذ نفسه إلا أنها حاولت الإنكار بداية، ولكنها اعترفت فى نهاية المطاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.