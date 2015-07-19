ميريام فارس تثير غضب جمهورها وهكذا صالحتهم

وسط حضور جماهيري ضخم، أحيت الفنانة ميريام فارس واحدة من أقوى حفلاتها الصيفية على شاطيء "واي بيتش" في قرية مرسيليا 4 على الساحل الشمالي في منطقة سيدي عبد الرحمن.

وأثارت ميريام غضب الجمهور لتأخرها عليهم فترة تزيد عن ثلاث ساعات، حيث كان من المفترض أن تحضر ميريام الحفل في تمام الساعة الخامسة حسب برنامج الحفل، الأمر الذي اغضب ووتّر الحضور خصوصاً وأن حرارة المناخ كانت مرتفعة جداً.



ولكن بمجرد دخول ميريام المسرح باطلالتها الصيفية المبهرة نسي الناس ساعات الانتظار الطويلة، وطلبوا منها أن تبدأ حفلها بأغنية "أمان"، فلبت الطلب، ثم تبعتها بعدد كبير من الأغاني منها "يا بنت السلطان" التي رقصت ميريام على أنغامها وبمشاركة الجمهور، وهتفوا باسمها مطالبين بالمزيد من الأغاني.



وكانت ميريام قد حضرت إلى مصر قبل الحفل بيوم واحد برفقة كل أعضاء فرقته الموسيقية، لإجراء التمارين اللازمة استعداداً للحفل.



وبسبب عدد الجمهور الكثيف وتدافعه لحضور الحفل، اضطررت الجهة المنظمة تكثيف القوى الأمنية حفاظاً على النظام.

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