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مرتضى منصور لمحمود طاهر: أنا بحذرك .. أنت تلعب بالنار

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مرتضى منصور لمحمود طاهر: أنا بحذرك .. أنت تلعب بالنار مرتضى منصور لمحمود طاهر: أنا بحذرك .. أنت تلعب بالنار

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بعد بيان الأهلي الأخير الذي هاجم فيه اتحاد الأهلي.

الأهلي أصدر بيانا رسميا ليؤكد تماسكه بحقه بعدم خوض لقاء الزمالك في الجونة. (طالع التفاصيل)

وشن مرتضى منصور هجوما حادا على الأهلي ومجلس إدارته بسبب بيان النادي وبسبب حضور جماهير الأهلي والأولتراس مران الفريق.

وقال مرتضى منصور لمحمود طاهر: "أنا بحذرك.. أنت تلعب بالنار".

وأضاف في تصريحات مع قناة CRT "الزمالك يرفض الجونة. وقلنا ذلك أكثر من مرة ولكن بأسلوب محترم عكس ما قاله الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "أنت دمرت النادي الأهلي. من أنت؟".

واستفاض "أنا مع الأهلي لرفض ملعب الجونة وبذلت جهدي لخروج المباراة بشكل محترم عكس ما يفعله الأهلي".

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