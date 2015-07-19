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مرتضى: اتصلت بالمشير طنطاوي لحل أزمة الأهلي مع الجيش.. لكن طاهر أفسد جهودنا

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مرتضى: اتصلت بالمشير طنطاوي لحل أزمة الأهلي مع الجيش.. لكن طاهر أفسد جهودنا مرتضى: اتصلت بالمشير طنطاوي لحل أزمة الأهلي مع الجيش.. لكن طاهر أفسد جهودنا

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه حاول علاج أزمة رفض الأهلي لخوض مباراة القمة في ملعب الجونة يوم 21 يوليو.

وصرح مرتضى منصور عبر قناة CRT "الزمالك يرفض الجونة مثله مثل الأهلي. وسعينا لحل الأزمة من أجلهم".

وتابع "ملاعب الجيش كانت رافضة لاستقبال الأهلي لأن جماهير الاولتراس أخطأت في حق المشير طنطاوي فترة حكم المجلس العسكري".

وأردف "اتصلت بالمشير طنطاوي بنفسي، وقلت له أنت كبيرنا ولو سمحت حل المشكلة".

وأكمل "اتصلت برئيس الوزراء، اتصلت بوزير الشباب والرياضة. كل شيء كان يقول أننا سنذهب إلى ملعب برج العرب. لكن ماذا حدث؟".

وأفصح "الأهلي نشر بيانا يقول إنه يرفض الجونة وبيانا حادا، هذا كان تحديا للدولة. ثم خرج عضو في مجلس إدارته يتهكم على وزير الشباب ويقول له اذهب انت إلى الجونة والعب مع الزمالك جول مشترك".

وأتم "كل هذه الأشياء كانت كفيلة بإفساد الجهود. والآن نحن نحاول المساعدة لإخراج يوم رياضي جميل، لكن في المقابل الأهلي يسير في اتجاه معاكس".

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فيديو اليوم السابع