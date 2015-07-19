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"الأوقاف" تحذر العاملين بها من تمكين غير المصرح لهم بإلقاء الخطب

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"الأوقاف" تحذر العاملين بها من تمكين غير المصرح لهم بإلقاء الخطب "الأوقاف" تحذر العاملين بها من تمكين غير المصرح لهم بإلقاء الخطب
حذرت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والعاملين بالمساجد ورؤساء مجالس الإدارات من تمكين أى شخص مهما كان من غير الأئمة أو المصرح لهم بالخطابة أو مقيمى الشعائر فى حدود اختصاصهم من إلقاء الخطب أو الدروس أو إمامة الناس دون تصريح كتابى، مؤكدة أن من سيخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ونبهت الوزارة فى بيان رسمى، على مديرى المديريات ووكلائهم ومديرى الدعوة ومديرى الإدارات والمفتشين بضرورة الحسم فى تطبيق تعليمات الوزارة بقصر خطبة الجمعة على المساجد الجامعة، واتخاذ ما يلزم تجاه منعها فى المصليات والزوايا غير المصرح بإقامة الجمعة فيها، وتُعد عدم المتابعة فى ذلك وعدم الجدية فيه تقاعسا عن أداء الواجب الوظيفى، مع التأكيد على تحرير محاضر للمخالفين وموافاتنا بأرقامها لاتخاذ اللازم تجاه تفعيلها.

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مصر 365