أمن بني سويف يضبط 5 كيلو بانجو و3 أسلحة نارية في ثالث أيام عيد الفطر ‎

تمكنت قوات الامن بمركز شرطة الواسطى شمال بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط 7320 شمروخ وصواريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بحوزة “م.ك.ز” عاطل حاصل علي بكالوريوس تجارة و 5 كيلو من نبات البانجو المخدر بحوزة

> ” أ.إ.ذ” ومقيمان ببندر الواسطى، أثناء قيامهما بتوزيعهم علي عملائهم بشارع طراد النيل يمدينة الواسطى خلال الإحتفال بعيد الفطر.

كما ضبطت الحملة التي قادها رئيس المباحث وأشرف عليها مأمور المركز 3 أسلحة نارية فرد خرطوش بحوزة كلا من “س .ع .ت” عاطل مقيم أفواه و”ك .ص.م” عامل و”س.ش.ع” عاطل ومقيمان بقرية صول التابعة لمركز أطفيح محافظة الجيزة، وتم عمل محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.