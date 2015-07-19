المتحدث العسكرى: العريش ورفح والشيخ زويد تحت الغطاء الجوى

طمأن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، الشعب المصرى بأن رجال القوات المسلحة يسيطرون سيطرة تامة على كل شبر من أرض سيناء، مؤكدا أنهم فى سيناء يوجهون ضربات قاسمة للعناصر الإرهابية.

وطالب المتحدث العسكرى، فى تصريحات تليفزيونية للتليفزيون المصرى، المصريين بعدم تصديق القنوات والمواقع العميلة التابعة للعناصر التكفيرية والإرهابية التى تحقق انتصارات زائفة فى الفضاء الإلكترونى، موضحا أنهم يحاولون أن يوهموا أنفسهم والتأثير على الناس بأنهم يحققون انتصارات ونجاحات فى سيناء.

وأفاد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، بأن كل مكان موجود فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح له الغطاء الجوى المخصص له، فضلا عن أن وسط سيناء لها الغطاء الجوى المخصص لها، وأن القوات المسلحة منتشرة فى كل مكان وأن الكمائن المعلنة والمدبرة منتشرة فى كل مكان بسيناء.

وعن سبب نشر صور الإرهابيين، أرجع المتحدث العسكرى، السبب فى نشر صور قتلى المحاولات الإرهابية الفاشلة فى يوم 1 يوليو رغم أنه مخالف لعقيدة القوات المسلحة إلى ما تم الترويج له بأنهم سيطروا على أماكن ومناطق كثيرة فى سيناء وأنهم يرغبون فى إعلان ولاية بسيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة دحرتهم فى هذا اليوم.

وأشاد المتحدث العسكرى بشهداء القوات المسلحة، قائلا "شهداؤنا الأبطال الذين يسقطون هم امتداد لبطولات القادة العظام الذين تربينا على أيديهم حتى تتحقق الإرادة الحرة والانتصار".

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