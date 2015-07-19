محافظ بورسعيد : القرى السياحية وصلت نسبة الإشغال فيها 100%

أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، بأن قرى بورسعيد السياحية التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة كاملة العدد، حيث وصلت نسبة الإشغالات فيها إلي 100% وهي قرى الكرون والكناري وجنة النورس، مشيراً بانه أصدر تعليماته إلي مديري القرى بتوفير كافة سبل الراحة للمصطافين وتقديم كافة الخدمات لهم، متمنياً إستمرار ذلك الرواج داخل القري والذي يتعكس إيجابيًا علي حركة الرواج داخل الأسواق.

وأشار المحافظ بأن هناك إقبال كبير من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة علي شواطئ بورسعيد حيث خرج المواطنين بكثافة لقضاء أولى أيام عيد الفطر المبارك في الشاطئ والمتنزهات في مشهد أعاد للأذهان الشكل الجمالي لبورسعيد وإقبال الوافدين من المحافظات الاخري بالشاطي الذي تتميز به محافظة بورسعيد .

وأكد المحافظ بأن غرفة عمليات المحافظة والأحياء لم تتلقي خلال اليوم الأول لإحتفالات عيد الفطر أية شكاوي من المواطنيين، مشيراً بأن الغرفة تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات من المواطنيين والتعامل معها علي الفور عن طريق الجهات التنفيذية المختصة بالإضافة الي إنتظام الخدمات الاساسية التي تقدم للمواطنيين، موكداً بأن هناك تنسيق تام يتم بين الجهات المعنية ومتابعة دورية لحل أي مشكلة طارئة قد تظهر وأشار المحافظ إلي توافر أطقم الأطباء والتمريض داخل المستشفيات وفي أقسام الطوارئ علي مدار 24 ساعة لإستقبال أي حالات، بالإضافة إلي حملات تفتيش على الأسواق للتأكد من سلامة السلع التي يتم بيعها للمواطنين خلال العيد.

وأضاف المحافظ بأن هناك متابعة لسير الخدمات التى تقدم للمواطنين خلال العيد وإنتظامها، كما أشاد محافظ بورسعيد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال أمن بورسعيد والإسعاف في تأمين إحتفالات عيد الفطر.

بورسعيد: جمال نوفل