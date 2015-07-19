ارتفاع ضغط الدم فى عمر الخمسين يرفع فرص الإصابة بالخرف

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب – جامعة بوسطن الأمريكية، حيث أشارت إلى أن الأشخاص الذين يصابون بارتفاع ضغط الدم فى الخمسين من عمرهم غالبًا ما يصابون بمرض الخرف فى مراحل عمرية لاحقة.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين ارتفعت مؤشرات ضغط الدم لديهم فى المراحل العمرية المتوسطة أدوا بشكل سىء وحصلوا على درجات منخفضة فى اختبارات التركيز والذاكرة، وحدث تدهورا فى وظائف إدراكهم ورفع فرص إصابتهم بمرض الخرف.

وأكد الباحثون أن السيطرة على العوامل التى تضر بصحة المخ مثل ارتفاع ضغط الدم سيقلل بشكل ملحوظ من فرص الإصابة بمشاكل المخ وسيحد من خطر الإصابة بمرض الخرف، وذلك حسب نتائج الدراسة التى شملت 389 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً.

وأضاف الباحثون أن الضغط الدموى المرتفع يمكن خفضه عن طريق ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين وتناول الأدوية بالإضافة إلى اتباع حمية غذائية صحية ومتوازنة، يتم فيها تقليل الملح والدهون.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Alzheimer's Disease"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر يوليو الجارى.