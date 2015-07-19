بالصور.. استمرار توافد المواطنين على الحدائق بالغربية احتفالا بالعيد
لليوم الثالث على التوالى شهدت الحدائق والمنتزهات، العامة بالغربية توافد المواطنين، للاحتفال بالعيد، وخاصة فى نادى طنطا الرياضى , وحديقة الطفل بطنطا , وشواطئ نهر النيل بزفتى وبسيون وكفر الزيات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وما زالت الملاهى تكتظ بالحضور وسط فرحة العيد، وامتلأت شواطئ نهر النيل بالغربية، في مدينة زفتى عند قناطر دهتورة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط , وفى مدينة كفر الزيات وبسيون فرع رشيد.
وانتشر الباعة الجائلون بالمسليات من اللب والسودانى والترمس , وغيرها من المسليات فى شكل مبهر للأطفال والوافدين عليى الشواطئ .
كما انتشرت الألعاب المتحركة مثل المراجيح فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية , في مدينة طنطا وبعض القرى , والتف حولها الأطفال .
وفى مدينة طنطا أقدم المئات من المواطنين على الخروج فى شارع البحر الرئيسى للاحتفال بالعيد وقضاء الإجازة.
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