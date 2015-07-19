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بالصور.. استمرار توافد المواطنين على الحدائق بالغربية احتفالا بالعيد

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لليوم الثالث على التوالى شهدت الحدائق والمنتزهات، العامة بالغربية توافد المواطنين، للاحتفال بالعيد، وخاصة فى نادى طنطا الرياضى , وحديقة الطفل بطنطا , وشواطئ نهر النيل بزفتى وبسيون وكفر الزيات.

وما زالت الملاهى تكتظ بالحضور وسط فرحة العيد، وامتلأت شواطئ نهر النيل بالغربية، في مدينة زفتى عند قناطر دهتورة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط , وفى مدينة كفر الزيات وبسيون فرع رشيد.

وانتشر الباعة الجائلون بالمسليات من اللب والسودانى والترمس , وغيرها من المسليات فى شكل مبهر للأطفال والوافدين عليى الشواطئ .

كما انتشرت الألعاب المتحركة مثل المراجيح فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية , في مدينة طنطا وبعض القرى , والتف حولها الأطفال .

وفى مدينة طنطا أقدم المئات من المواطنين على الخروج فى شارع البحر الرئيسى للاحتفال بالعيد وقضاء الإجازة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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