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الحزن يخيم على قرية المناصرة بالشرقية لاستشهاد أحد أبنائها فى سيناء

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الحزن يخيم على قرية المناصرة بالشرقية لاستشهاد أحد أبنائها فى سيناء الحزن يخيم على قرية المناصرة بالشرقية لاستشهاد أحد أبنائها فى سيناء
اتشحت قرية المناصرة بمركز مشتول السوق فى الشرقية، بالسواد حزنا على استشهاد أحد أبنائها فى المواجهات التى وقعت بسيناء بالأمس.

وأعرب الأهالى عن غضبهم الشديد بسبب الحادث، وطالبوا بالقصاص للشهيد المجند إبراهيم رضا محمد القشاط وكل الشهداء وتطهير سيناء من تلك العناصر الإرهابية.

ووصل جثمان الشهيد ملفوفا بعلم ، وتم تشييعه لمثواه الأخير فى جنازة مهيبة وردد الأهالى والمشيعون هتافات " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله، القصاص القصاص".
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