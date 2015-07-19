أخبار مصر للساعة 6.. تصفية 59 إرهابيا بسيناء وتدمير سيارات مفخخة

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن إجمالى نتائج أعمال قتال القوات المسلحة ضد البؤر والعناصر الإرهابية التكفيرية أمس السبت، وصل حتى الآن إلى 59 إرهابيا بعدما قام رجال القوات المسلحة المدعومين بغطاء جوى باستهداف عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية التكفيرية بمناطق (المهدية - التومة - الزوارعة - جبل العليقة - جنوب المساعيد - جنوب اللفتات - الوادى الأخضر - الجورة - الترابين - المركز الحضرى - البراهمة - جرادة - المقاطعة - قرية أم شيحان ).

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن جهود رجال الجيش أسفرت عن تدمير عدد (2) مخزن للمواد المتفجرة، و( 2 "عربة كروز - تايلاندى " ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلهما - عربة تايلاندى - عربة نصف نقل مفخخة - عدد "4" دراجة بخارية )، وتفجير (2) عبوة ناسفة بنيران الرشاشات كانت معدة ومجهزة لإستهداف قواتنا على طريق التحرك.

وأضاف المتحدث العسكرى: "تم إلقاء القبض على (4) إرهابيين من بينهم الإرهابى / أحمد جمال سالم ( أحد صانعى العبوات الناسفة والمتفجرات ).

فى سياق متصل، أعلن المتحدث العسكرى ارتفاع عدد شهداء أبطال القوات المسلحة البواسل إلى (7) شهداء فى نهاية يوم القتال، لافتا إلى أنه جارٍ حصر الخسائر الإضافية فى العناصر الإرهابية / التكفيرية نتيجة القصف الجوى وسيتم إعلانه عقب تمام الحصر.

وأضاف: "يواصل رجال القوات المسلحة البواسل أعمال المداهمة والتمشيط والمطاردة لجميع البؤر والتجمعات للعناصر الإرهابية / التكفيرية حتى تمام القضاء عليها وتطهير مناطق العريش / رفح / الشيخ زويد مما تبقى من هذه العناصر الخسيسة.

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