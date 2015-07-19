البحرين تستدعى القائم بأعمال سفارة إيران احتجاجا على تصريحات "خامنئى"

استدعت وزارة خارجية البحرينية، مساء اليوم الأحد ، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مملكة البحرين بالإنابة، مرتضى صنوبرى، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وأكد السفيـر عبد الله عبد اللطيف عبد الله، وكيل وزارة الخارجية البحرينية، فى تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية، أن التصريحات التى صدرت مؤخرًا عن الإمام على خامنئى، تعد تدخلاً فجًا ومرفوضًا فى الشأن الداخلى وتعديًا واضحًا على سيادة واستقلال مملكة البحرين، وتمثل خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، فضلاً عن أنها تحمل توصيفات خاطئة ومغلوطة عن الوضع فى مملكة البحرين.

وشدد وكيل وزارة الخارجية البحرينية، على ضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات والتركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع الشعب الإيرانى الصديق والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للمملكة واحترام سيادتها واستقلالها، والتقيد التام بقواعد التعامل الدولى بين الدول ذات السيادة، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستتخذ كل ما من شأنه حماية مصالحها والمحافظة على أمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.

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