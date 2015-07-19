الأوقاف: تعيين إمام جديد لمسجد عمرو بن العاص

أعد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، ورئيس غرفة عمليات الوزارة، قائمة بأسماء جدد لتولى عضوية مجالس إدارات مساجد عمرو بن العاص وصلاح الدين بالمنيل وعمر مكرم بالتحرير، وذلك لعرضها على الوزير تضم أسماء جدد تستطيع معاونة الإمام فى عمله ومواجهة أى خلل أو تسلل.

وقال الشيخ عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف لـ"اليوم السابع"، إنه سوف يعرض القائمة على الوزير لاعتمادها من عدمه، كما أن القرارات تضم تعيين إمام جديد من المتميزين لمسجد عمرو بن العاص.

يأتى ذلك بعد أزمة الشيح محمد جبريل فى مسجد عمرو بن العاص ودعائه بليله القدر.