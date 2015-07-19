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القبض على شقي خطر أثناء قيامه بترويج البانجو ببورسعيد

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القبض على شقي خطر أثناء قيامه بترويج البانجو ببورسعيد القبض على شقي خطر أثناء قيامه بترويج البانجو ببورسعيد

المتهم

تمتكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة الرائد هاني رشوان، من ضبط الشقى الخطر “ر.ش .ا” ــ مقيم دائرة المناخ – “مسجل جنائياَ فرض سيطرة” حال محاولته ترويج مخدر البانجو على عملائه بنطاق حى العرب و بحوزتة عدد “37″ لفافة لمخدر البانجو “بقصد الإتجـار”.

و كانت معلوات لمباحث قسم شرطة العرب عن تردد المتهم علي دائرة قسم العرب لترويج المخدرات و بعمل كمين له تم ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

بورسعيد: جمال نوفل

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