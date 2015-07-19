مجندات أيزيديات يشكلن فوجًا لمحاربة “داعش” بالعراق

ذكر مدير ناحية سنوني، التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل في العراق، نايف سيدو، اليوم الأحد، أنه “جرى تشكيل فوج من النساء الأيزيديات، يضم نحو 300 امرأة، في انتظار التسليح وتحرير المناطق الأيزيدية من سيطرة تنظيم داعش، وفقًا لما ذكره موقع “24″ الإماراتي.

واصطفت الأيزيديات بفوج نسائي من أصل 16 فوجاً من المتطوعين الأيزيديين، ضمن تشكيلات وزارة البشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق، بحسب ما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف سيدو، أن “عدد الأيزيديين الذين تطوعوا للقتال ضد تنظيم داعش، الذي نفذ جرائم إبادة بالمكون، بلغ حتى الآن 5200 نظموا بـ16 فوجاً ضمن وزارة البشمركة الكردية”.

وأشار إلى أن “هيكلية الأفواج لم تكتمل حتى الآن، وقسم من المقاتلين الأيزيديين يحملون السلاح، وفي قتال مستمر لطرد تنظيم داعش، من قراهم ومناطقهم في شمال العراق”.

وقال إنه “من المقرر أن يقاتل خمسة أفواج مع القائد العسكري الأيزيدي، قاسم ششو، و11 فوجاً تتوزع على أطراف جبل سنجار، تمهيداً للمعارك ضد التنظيم الإرهابي”.

وسقط حوالي ثلاثة آلاف امرأة وفتاة إيزيدية، في يد تنظيم داعش سبايا للاستعباد الجنسي، تم بيعهن في أسواق النخاسة العائد تاريخها إلى عصور الجاهلية، في أغسطس(آب) من العام الماضي، ومازال مصير العديد منهن مجهولاً.

ولقي حوالي ألفي شخص من المكون الأيزيدي حتفهم، وهناك نحو ثلاثة آلاف مصيرهم مجهول، وتشرد كثيرون، ويصل عددهم إلى نحو 250 ألف، يسكنون الآن في المخيمات في محافظتي دهوك وآربيل، وقسم منهم في السليمانية بإقليم كردستان العراق.