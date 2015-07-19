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لضبط ضغطك ووظائف مخك وعضلاتك تعرف على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

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لضبط ضغطك ووظائف مخك وعضلاتك تعرف على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لضبط ضغطك ووظائف مخك وعضلاتك تعرف على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
البوتاسيوم من العناصر الهامة جداً لجسم الإنسان، حيث يعمل على تنظيم الأس الهيدروجينى للجسم "PH" والسوائل الموجودة داخله، ويضبط الضغط الدموى، وكما أنه هام جداً لوظائف العضلات والمخ، وحسب المعهد الأمريكى للطب يحتاج الإنسان البالغ لتناول 4700 مجم من البوتاسيوم يومياً.

وتعد الخضروات والفواكه من أكثر المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، ونقدم إليكم أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الأمريكى "nutrition "، وهى تشمل:

1.البطاطس المسلوقة: وهى من أفضل المصادر الغنية بالبوتاسيوم، وتحتوى الثمرة الواحدة –حجم متوسط- على أكثر من 900 مجم من البوتاسيوم.

2.البنجر والفاصوليا البيضاء والزبادى قليل الدسم.

3.تحتوى ثمرة البطاطا متوسطة الحجم على 500 مجم من البوتاسيوم.

4.أغلب أنواع الأسماك تحتوى على قدر كبير من البوتاسيوم.

5.الموز: من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ولكنه ليس أغناها كما يعتقد الكثيرون، وتحتوى الثمرة الواحدة على 400 مجم منه.

6.الطماطم والقراصيا والمشمش المجفف من أبرز الأطعمة التى تحتوى على مستويات رائعة من البوتاسيوم.

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مصر 365