بشرى.. دواء جديد لعلاج سرطان الدم يسبب آثارا جانبية قليلة

بشرى جديدة لمرضى سرطان الدم، حيث كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب مؤخراً عن علاج جديد للورم النقوى المتعدد أو المايلوما المتعددة "multiple myueloma"، وهو مرض سرطانى يصيب الخلايا البلازمية من نوع بى B، مما يؤدى إلى تكاثر هذه الخلايا بشكل غير طبيعى وتكدسها فى نخاع العظم.

ويعرف الدواء الجديد باسم "elotuzumab "، أشرف على الأبحاث الخاصة به مجموعة من الأطباء بمستشفيات نيوكاسل التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، والمثير أنه يستخدم ويستثمر مناعة الجسم كى يجد الخلايا السرطانية ويقوم بقتلها.

وأثبتت التجارب أن العقار الجديد يساهم فى الحد من معدل انتشار المرض بالجسم وتقليل فرص الوفاة بمعدل الثلث تقريباً، واللافت أيضاً أنه لا يتسبب فى حدوث أى آثار جانبية خطيرة.

وأضاف التقرير أن الدواء الجديد يعمل عن طريق استهداف أحد الجزيئات الموجودة على سطح خلايا الأورام بالنخاع ويعرف باسم "SLAMF7"، وهو يساهم فى تنشيط الجهاز المناعى وتحفيزه لتنشيط بعض الخلايا المناعية والتى تستهدف وتقتل الخلايا السرطانية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "New England Journal Of Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.