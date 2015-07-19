في_القمة - الأهلي يكتفي بـ10 دقائق تدريب.. ويمنح لاعبيه إجازة حتى إشعار أخر

اكتفى فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بـ10 دقائق خلال مران اليوم الأحد قبل مباراة القمة المقرر لها 21 يوليو أمام الزمالك.

وقرر مبروك إعطاء لاعبي فريقه راحة من التدريبات يوم الاثنين حتى إشعار أخر.

ولو لم يتغير موقف الأهلي واتحاد الكرة ولم يخض الفريق الأحمر مباراة الزمالك، سيعود الفريق من جديد يوم الثلاثاء للتدريبات للاستعداد لمواجهة النجم الساحلي.

قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك من المنتظر إقامتها يوم الثلاثاء ولكن أزمة ملعب المباراة أربكت كافة الحسابات.

الأهلي عقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارته لمتابعة تطوارت الأحداث بعد إصرار اتحاد الكرة على إقامة لقاء القمة في الجونة.

وانتهى الاجتماع ببيان رسمي جديد من النادي يؤكد تمسكه بعدم خوض المباراة في ملعب الجونة. (طالع التفاصيل)

وحضرت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب التتش لمؤازرة الفريق.

وتأخر انطلاق مران الأهلي قبل أن يبدأ وينتهي بعد 10 دقائق فقط.

وأعطى فتحي مبروك لاعبي الفريق راحة يوم الاثنين على أن يعود الجميع إلى التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

ويواجه الأهلي النجم الساحلي يوم السبت في إطار الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.