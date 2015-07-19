عضو مجلس إدارة الأهلي: ملعب الجونة لا يتناسب مع أهمية المباراة

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن ملعب الجونة لا يتناسب مع أهمية لقاء الفريق أمام الزمالك.

أزمة ملعب مباراة الأهلي والزمالك مازالت مستمرة بعد تمسك الأهلي بقرار عدم اللعب في الجونة. (طالع التفاصيل).

وقال عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي: "لا رجوع في قرار عدم خوض المباراة في الجونة".

وأضاف "الملعب لا يتناسب نهائيا مع أهمية المباراة بخلاف أن الفريق لدية مواجهة هامة يوم السبت أمام النجم الساحلي".

ونفى عماد وحيد ما يقال عن انتقاده لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مشيرا إلا أن "لا صحة لتلك الأقاويل".