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سفر 384 مصريا لليبيا وعودة 491 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر 384 مصريا لليبيا وعودة 491 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر 384 مصريا لليبيا وعودة 491 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 384 إلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 23 مصريا و361 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 491 مصريا وليبيا بينهم 255 مصريا بينهم 136 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 19 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وحتى الآن إلى 64 ألفا و812 مصريا.

سفر 216 مصريا وليبيا وعودة 327 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر 540 مصريا وليبيًا وعودة 378 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

دخول 282 مصرياً وليبياً للبلاد عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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