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حماس تنفى اتفاقها مع السعودية للمشاركة فى "عاصفة الحزم" باليمن

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حماس تنفى اتفاقها مع السعودية للمشاركة فى "عاصفة الحزم" باليمن حماس تنفى اتفاقها مع السعودية للمشاركة فى "عاصفة الحزم" باليمن
نفت حركة حماس ما ورد فى وسائل الإعلام عن اتفاق سعودى مع الحركة لمشاركة المئات من عناصرها فى عملية "عاصفة الحزم" فى اليمن.

وقال الناطق باسم حركة حماس، سامى أبو زهرى، فى بيان صحفى، إن القيادة لم تطلب ذلك ولا حماس يمكن أن تفكر فى مثل هذا الأمر.

وأوضحت حماس أن الهدف من هذه الأكاذيب هو التشويش على زيارة حماس الناجحة إلى السعودية ومحاولة التحريض على الحركة.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت منذ أسابيع عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" وأعلنت عن بدء عملية "إعادة الأمل" فى اليمن، وذلك عقب نجاح التحالف العربى فى تدمير جزء كبير من القدرات العسكرية لميليشا الحوثى وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح.

جدل بعد زيارة خالد مشعل للسعودية.. خبراء: المملكة تسعى لانتزاع حلفاء إيران.. وتفاهمات بين القاهرة والرياض بشأن المعابر.. ويؤكدون: المنطقة تشهد إعادة ترتيب الأوراق.. والرياض استمالت جناح حماس السياسى

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