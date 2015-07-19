40 مليون جنيه لتطوير مستشفيات القطاع العام فى الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية هانى المسيرى أنه تم تخصيص 40 مليون جنيه لتطوير مستشفيات القطاع العام، والانتهاء من تطوير وتحديث 3 مستشفيات بغرب ووسط المدينة، ودعم مرفق الإسعاف بسيارات حديثة مجهزة بمختلف الوسائل الطبية الحديثة.

وقال المسيرى فى بيان صادر من المحافظة إن مستشفى الحميات بلغت تكاليف تطويره 12 مليون جنيه، ومستشفى الجمهورية 8 ملايين جنيه لخدمة سكان المناطق الشعبية بكرموز وغيط العنب واللبان ومينا البصل ومحرم بك ووسط المدينة، وتطوير الأقسام المتنوعة والطوارئ والاستقبال بمستشفى العامرية المركزى بتكلفة وصلت إلى أكثر من 6 ملايين، وذلك لخدمة مناطق غرب وجنوب غرب المدينة وقرى الخريجين الزراعية وحوادث الطريق الصحراوى والساحلى ووادى النطرون.

وأشار المسيرى إلى أن تطوير المنظومة الصحية ودعم المناطق والقرى الأكثر احتياجا يأتى فى مقدمة أولويات المحافظة.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور مجدى حجازى إن المحافظ وافق على صرف 500ألف جنيه إضافية لتطوير المبنى الملحق بالمستشفى وتزويده بـ10 أسرة عناية مركزة ليصل إجمالها إلى 18 سريراً وتوفير أربعة أجهزة لوحدة الغسيل الكلوى منهما اثنان تبرعاً.

ولفت حجازى إلى أنه تم دعم مرفق الإسعاف بـ10 سيارات جديدة مجهزة بمختلف الوسائل الطبية الحديثة بلغت قيمتها 6,5 مليون جنيه، مؤكدا أن المحافظ يولى القطاع الصحى اهتماماً خاصاً لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن السكندرى.