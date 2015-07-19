حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملات تموينية على الأسواق

شن حى الجمرك حملة تموينية للتفتيش على الأسواق، حيث قامت شيرين أحمد معاون رئيس الحى للخدمات بتشكيل حملة للمرور على عدد من المطاعم ومحلات بيع العصير والمخابز بنطاق قسم المنشية وذلك بمشاركة مفتشى التموين والأغذية وإدارة المتابعة.

وتم المرور على عدد 3 محلات، مطعم الفلاح بميدان التحرير، حيث تلاحظ وجود المخلفات فى نفس مكان إعداد الطعام، وقد تم استدعاء مسئول شئون البيئة لاتخاذ اللازم وتحرر محضر اشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية، حيث تلاحظ عدد من العمال لا تحمل شهادات صحية، وتم أخذ عينات من الأطعمة المصنعة وكذلك من الخامات المستخدمة فى الطهى للفحص.

كما تم المرور على عدد 2 محل عصير (عصير مكة -عصير موافى ) وتم أخذ عينات من العصائر للفحص، وتحرر محضر اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية لعصير موافى، كما تبين وجود حشرات بذلك المحل ومستوى النظافة سيئ جدا، وسوف يتم اعداد تقرير من مكتب الصحة وإخطار رخص المحلات به لاتخاذ اللازم نحو غلقه.

و كذلك عدد من المخابز وتم التنبيه بضرورة عجن كميات إضافية داخل الحصة المقررة لهم لوجود إقبال متزايد.

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