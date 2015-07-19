استاد بنها يتجمل لاستقبال المباريات المحلية والدولية بعد العيد

أعلن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية انتهاء أعمال تطوير استاد بنها الرياضى.

وأوضح المحافظ أن الاستاد أصبح جاهزا لاستقبال أى مباريات أو منافسات للمسابقات الرياضية المختلفة المحلية والدولية بعد أن تم تزويده بكافة التجهيزات لاستقبال مباريات الدورى والكأس والفرق المختلفة بأعلى إمكانيات موجودة فى هذا المجال.

وأشار المحافظ فى بيان له إلى أن تكلفة المشروع تخطت الـ50 مليون جنيه وتم تزويد الملاعب الجديدة بالأضواء الكاشفة وساعة رقمية لعرض نتائج وتفاصيل المباريات وتخطيط الملعب الرئيسى بمواصفات دولية وإقامة غرفة للمراقبة بالكاميرات ومنصة للقنوات الإعلامية لبث المباريات وأجهزة للنقل المباشر والحى وتزويده بالبوابات الإليكترونية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإدارة المباريات، كما تم إقامة غرف لاستقبال الأندية وخلع الملابس ومدرجات للمشجعين مزودة بأحدث وسائل الراحة وبوابات لدخول أتوبيسات الفرق.

كما يجرى حاليا عمل التجميل اللازم للسور من الخارج للاستاد وتطويره بالتعاون والتنسيق مع كلية الفنون التطبيقية ببنها.

وأثنى المحافظ على العاملين بالشباب والرياضة وجهودهم فى هذا المشروع الكبير لإنهائه فى زمن قياسى وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب على الدعم الذى قدمه للمشروع حتى يخرج استاد بنها يضاهى الملاعب الكبرى فى مصر، مشيرا أن الاستاد من الآن جاهز لاستقبال أى مباراة فى الدورى أو الكأس بعد العيد.