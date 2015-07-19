محافظ بنى سويف يوجه بسرعة حل مشكلة تسرب المياه فى قرية "بنى بخيت"

أصدر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، تعليماته بسرعة الانتهاء من حل مشكلة تسرب المياه بقرية بنى بخيت والناتج عن كسر بخطوط مياه الشرب، مما تسبب فى طفح المياه ببعض المنازل بالقرية، مشددا على سرعة إصلاح خطوط مياه الشرب والوصلات المنزلية لمنع تسرب المياه واتخاذ اللازم نحو كسح المياه من الشوارع والمنازل المتضررة ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الإصلاح، موجها بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتوفير الحلول الجذرية لهذه المشكلة وعدم تكرارها مرة أخرى.

جاء ذلك فى بيان رسمى منذ قليل للمحافظ، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ توجه اللواء أحمد على السكرتير العام لقرية بنى بخيت لتفقد ومتابعة أعمال الإصلاح الجارية بخطوط المياه الرئيسية والوصلات المنزلية، حيث شدد السكرتير العام على سرعة إنهاء الأعمال وتوفير البدائل لأهالى القرية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح .

وأوضح العميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، أن سبب تسرب المياه بالقرية ناتج عن تعذر أعمال الصيانة والإصلاحات لخطوط مياه الشرب وذلك لوجود مواسير الصرف الصحى الذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فوق خطوط مياه الشرب بالشوارع الداخلية للقرية، مضيفا أنه بدخول محطة مياه أبو سليم الخدمة وتغذيتها للقرية تفاقمت المشكلة وظهرت العيوب السابقة.

ومن جانبه أكد السكرتير العام، أنه تم التعامل مع المشكلة فى محورين متوازيين حيث يجرى الآن سحب المياه عن طريق سيارات كسح الوحدة المحلية للقرية وشركة مياه الشرب وإصلاح أعطال خطوط المياه والتوصيلات المنزلية (البرايز)، بالإضافة إلى اتخاذ اللازم نحو ايجاد الحل الجذرى لهذه المشكلة، حيث تم عمل مقايسة تقديرية بمعرفة شركة المياه الشرب والصرف الصحى لتغيير خطوط المياه التى تم تنفيذ خطوط الصرف الصحى عليها بطول 2 كم بتكلفة 200 ألف جنيه، مع إزالة العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية والقرى والعزب المجاورة لها.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه سيتم عقد اجتماع صباح باكر مع رئيس الجهاز لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مركز ومدينة بنى سويف ورؤساء القرى والجهات ذات الصلة وممثلين عن المجتمع المدنى وبعض الأهالى لوضع الحلول المقترحة موضع التنفيذ لحل هذه المشكلة جذريا.