تشيع جثمان شهيد "دماص" بسيناء بمسقط رأسه وسط هتافات ضد الإخوان

شيع الآلاف من أهالى قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد مجند محمد مجدى محمد جبر، الشهيد الثالث للدقهلية والذى استشهد إثر قيام إرهابيين باستهداف كمين بالشيخ زويد.

خرجت الجنازة من مسجد العنانى بالقرية ملفوفا فى علم مصر، وشارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية بمدينة ميت غمر.

وردد المشيعون فى الجنازة هتافات مناهضة للإخوان وللإرهاب، وقالوا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح .

يذكر أن الشهيد حاصل على بكالوريوس تربية نوعية وعاد من الكويت لتأدية الخدمة العسكرية.