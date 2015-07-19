بالفيديو..أصحاب إشغالات يعتدون بالضرب على سائق لودر مجلس مدينة القنطرة

اعتدى عدد من اصحاب الإشغالات بشارع التحرير بالقنطرة غرب على سائق لودر الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية أثناء قيامه بأداء عمله واشتراكه فى تنفيذ حملة إزالة الإشغالات بشارع التحرير فى القنطرة غرب.

وقال السائق المصاب "إسماعيل زيدان" 55 سنة سائق بالوحدة المحلية بأننى فوجئت بعدد من الأشخاص يهاجموننى ويعتدون على بالضرب أثناء قيامى بعملى فى تنفيذ الإزالة للإشغالات الموجودة فى شارع التحرير بالقنطرة غرب بالإسماعيلية مما نتج عنه إصابتى بكسر فى الأنف.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية قد شنت أكبر حملة لإزالة اشغالات فى المدينة وبدون قوات من الشرطة حيث ترأس الحملة السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وسعيد فرج نائب الرئيس وكرم الشحات سكرتير عام المركز والمدينة وضمت موظفى الوحدة المحلية وقسم الاشغالات وحماية املاك الدولة واستهدفت شارع التحرير الذى يعد من اكبر شوارع القنطرة غرب والذى تم الاعتداء عليه فى احداث الثورة وقام عدد من المواطنين بازالة المسطحات الخضراء والاشجار واقامة اكشاك وعشش فى الشارع واعتدوا على حرم الطريق العام وتمكنت الحملة من تنفيذ جزء كبير من ازالة الاكشاك والعشش الموجودة بالطريق العام وتم التعدى على معدات الوحدة المحلية المحلية واتلاف اللوادر وسيارة كبيرة والاعتداء على سائق لودر بالضرب.

تم تحرير المحضر رقم 4899 لسنة 2015 جنح القنطرة غرب واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.