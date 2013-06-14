دنيا بطمة المغرّدة الأولى في المغرب

ذكرت إذاعة هولندا أنّ المغربيّة دنيا باطما تأتي في المرتبة الأولى من حيث استخدام التويتر، حيث تحظى بمتابعة 145000 شخص، وكلّ تغريداتها باللغة العربية.

يذكر أن دنيا شاركت في Arab Idol في موسمه الأول، ووصلت إلى النهائيات وتنافست مع المصرية كارمن سليمان التي فازت باللقب.