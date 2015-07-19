مقتل شخص فى مشاجرة فى أبوصوير بالإسماعيلية

لقى شخص بقرية المنايف فى أبوصويرمصرعه بعد أن طعنه جاره بالسكين بسبب خلافات الجيرة بينهما.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية إخطارا من الرائد عماد عبدالرؤوف رئيس مباحث أبوصوير يفيد بتلقيه بلاغا بمقتل المدعو (ع . م .أ)32 سنة نتيجة إصابته بطعن نافذ بالبطن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحريات وقوع مشاجرة منذ عدة أيام بين المجنى عليه وبين المدعو (أ. م .أ) وأقاربه وعلى إثرها تجددت الخلافات بينهما وقام القاتل بطعن القتيل مستخدما سلاحا أبيض فأرداه قتيلا.

تمكن رجال المباحث من القبض على القاتل وأقاربه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية الجامعى.