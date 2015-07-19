مرور 85 عامًا على إنشاء أول ستاد استضاف كأس العالم

يحتفل ملعب سينتيناريو، الذي تم تشييده في العاصمة الأوروغويانية مونتفيديو لاستضافة أول مونديال في التاريخ عام 1930، بمرور 85 عاماً على إنشائه، حسبما ذكر موقع “24 الرياضي”.

وافتتح الملعب في 18 يوليو (تموز) عام 1930، حين استضاف أولى مباريات بطولة كأس العالم في التاريخ، التي فاز فيها منتخب أوروغواي على حساب بيرو 1-0.

وأطلق على إستاد سينتيناريو هذا الاسم، الذي يعني بالإسبانية “مئوية”، في إشارة للاحتفال في تلك السنة بمرور 100 عام على إقرار دستور الأوروغواي.

وقبلها بعام، وقع الاختيار على أوروغواي، التي توجت ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية في باريس 1924، وأمستردام 1928، لاستضافة أول مونديال عام 1930.

يشار إلى أن أوروغواي فازت بأول مونديال، بعد أن ألحقت الهزيمة بالأرجنتين 4-2 على إستاد سينتيناريو، الذي استضاف بعدها في أعوام متتالية منافسات دولية أخرى، مثل بطولة كأس أمريكا الجنوبية في أعوام 1942 و1956 و1967، بالإضافة إلى كوبا أمريكا عام 1995، وموندياليتو 1980.

وفي عام 1983، أعلن ملعب سينتيناريو معلماً تاريخياً لكرة القدم العالمية، وهو يضم بين أروقته متحفاً يجمع ألقاب وتراث منتخب أوروغواي.