أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مرور 85 عامًا على إنشاء أول ستاد استضاف كأس العالم

Google+ Print
مرور 85 عامًا على إنشاء أول ستاد استضاف كأس العالم مرور 85 عامًا على إنشاء أول ستاد استضاف كأس العالم

إستاد سينتيناريو (أرشيف)

يحتفل ملعب سينتيناريو، الذي تم تشييده في العاصمة الأوروغويانية مونتفيديو لاستضافة أول مونديال في التاريخ عام 1930، بمرور 85 عاماً على إنشائه، حسبما ذكر موقع “24 الرياضي”.

وافتتح الملعب في 18 يوليو (تموز) عام 1930، حين استضاف أولى مباريات بطولة كأس العالم في التاريخ، التي فاز فيها منتخب أوروغواي على حساب بيرو 1-0.

وأطلق على إستاد سينتيناريو هذا الاسم، الذي يعني بالإسبانية “مئوية”، في إشارة للاحتفال في تلك السنة بمرور 100 عام على إقرار دستور الأوروغواي.

وقبلها بعام، وقع الاختيار على أوروغواي، التي توجت ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية في باريس 1924، وأمستردام 1928، لاستضافة أول مونديال عام 1930.

يشار إلى أن أوروغواي فازت بأول مونديال، بعد أن ألحقت الهزيمة بالأرجنتين 4-2 على إستاد سينتيناريو، الذي استضاف بعدها في أعوام متتالية منافسات دولية أخرى، مثل بطولة كأس أمريكا الجنوبية في أعوام 1942 و1956 و1967، بالإضافة إلى كوبا أمريكا عام 1995، وموندياليتو 1980.

وفي عام 1983، أعلن ملعب سينتيناريو معلماً تاريخياً لكرة القدم العالمية، وهو يضم بين أروقته متحفاً يجمع ألقاب وتراث منتخب أوروغواي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك