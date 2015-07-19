إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بسوهاج‎

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة البلينا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الغنيمية – دائرة المركز.

> بالإنتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي [الطوابية – أبو سباق] تبادل خلالها الطرفان إطلاق

> الأعيرة النارية والتراشق بالطوب، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي الموقف والفصل بينهما وتبين إصابة كل من:-

طرف أول عائلة الطوابية، “ن. ح. م” 40 سنة عامل بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالبطن والحالة العامة سيئة، و محمد علي محمود 24 سنة عامل بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالركبة اليمني، و “م. س. ج” 67 سنة عامل بطلق ناري بالساق اليمني، و”م. ح.م” 46 سنة عامل بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالركبة اليسرى.

طرف ثان عائلة أبو سباق، “م. ع. م” 47 سنة عامل بجرح رضي بفروة الرأس وتورم بالعين، و”م. أ.ع” 15سنة طالب بحروق من الدرجات الأولي والثالثة بالوجه وأعلي الصدر.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط كل من ”أ. إ. ض” 65 سنة مزارع، و”ع. ع. م” 19 سنة طالب، و”ع .م .م” 32 سنة عامل ،و”ع .م .م” 24 سنة حاصل علي دبلوم، و”أ. م .م” 15 سنة طالب، و” م.م.ع” 15 سنة طالب “ينتمون للعائلة الثانية”،و”ف.أ.ب” 65 سنة مزارع ،و “م.ن.ع” 42 سنة عامل، و”م.ع.ج” 44 سنة عامل “ينتمون للعائلة الأولي”.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.