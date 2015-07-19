أحذر: تناول الملينات بغرض خسارة الوزن يدمر كليتك

هناك المئات من الوصفات الطبية والغذائية التى يمكنك التعرف عليها خلال رحلتك فى البحث عن النحافة ،وهناك عددا ليس يسيرا من تلك الوصفات يتميز بالانحراف الشديد.

يأتى على قائمة تلك الأساليب الاعتماد على الوسائل الدوائية لخسارة الوزن، وخاصة عندما يكون ذلك الدواء دون إشراف طبى وتناوله يتم بطريق عشوائى.

لا تستخدم الملينات لخسارة وزنك

> يؤكد أخصائى التغذية خالد يوسف أن استخدام الملينات، بغرض خسارة الوزن الزائد يمثل خطورة كبيرة على الصحة، موضحا أن الملين هو علاج يستخدم فى الأصل للقضاء على مشاكل واضطرابات المعدة كالإمساك، ويجب التوقف عن تناوله فور انتهاء تلك الأعراض.

أما استخدامه كوسيلة لخسارة الوزن يعد من أكثر الوسائل عديمة الفائدة والفاشلة بل والتى تسبب ضررا بالغا.

الإسراف فى تناول الملينات يدمر الكلى

>من الأخطاء الشائعة تبعا لرأى خالد هو تعامل البعض مع تلك العلاجات بتساهلن متجاهلين أثرها العنيف على الكلى والذى قد يؤدى الى إصابتها بالحصوات والأمراض الخطيرة التى تهدد سلامتها.

كما أن تلك الوسيلة تعد من الوسائل الفاشلة فى خسارة الوزن وكل ما تقدمة هو تخلص الجسم من وزن زائف عبارة عن مياه فقط، يسهل تعويضها بمجرد تناول الماء والسوائل، ولا تؤثر نهائيا على كتله الدهون بالجسم كما لا تساعد على خسارتها أو خسارة الوزن فعليا.