محافظ الإسكندرية: تحسين المنظومة الصحية بتكلفة 33 مليون جنيه

أكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية ، أنه تم الانتهاء من تطوير وتحديث ثلاثة مستشفيات بغرب ووسط المدينة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين واستيعاب الأعداد المتزايدة عليها ودعم مرفق الإسعاف بسيارات حديثة مجهزة بمختلف الوسائل الطبية الحديثة لسرعة إسعاف المرضى والحوادث الطارئة وذلك بتكاليف وصلت إلى 33 مليون جنيه.

وأوضح "المسيرى" فى بيان صادر منذ قليل، أن مستشفى الحميات بلغت تكاليف تطويرها 12 مليون جنيه، ومستشفى الجمهورية ثمانية ملايين جنيه لخدمة سكان المناطق الشعبية بكرموز وغيط العنب واللبان ومينا البصل ومحرم بك ووسط المدينة و تطوير الأقسام المتنوعة والطوارئ والاستقبال بمستشفى العامرية المركزى بتكلفة وصلت إلى أكثر من 6 ملايين وذلك لخدمة مناطق غرب وجنوب غرب المدينة وقرى الخريجين الزراعية وحوادث الطريق الصحراوى والساحلى ووادى النطرون.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل أول وزارة الصحة، أن المحافظ وافق على صرف 500ألف جنيه إضافية لتطويرالمبنى الملحق بالمستشفى وتزويده بعشرة أسرة عناية مركزة ليصل إجمالها إلى 18 سريراً وتوفير أربعة أجهزة لوحدة الغسيل الكلوى منها اثنان تبرعاً.

وأوضح حجازى، أنه تم دعم مرفق الإسعاف بـ10سيارات جديدة مجهزة بمختلف الوسائل الطبية الحديثة بلغت قيمتها 6.5 مليون جنيه وذلك بهدف تقليل الفترة الزمنية لوصول سيارة الإسعاف لمكان الحوادث، مؤكداً أن المحافظ يولى القطاع الصحى اهتماماً خاصاً لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن السكندرى الذى سيشعر بها تدريجياً خلال الفترة القادمة خاصة أنه تم القضاء على ظاهرة البلطجة التى كانت تهدد الأطباء والعاملين بالمستشفيات وتجبرهم على العمل فى ظل ظروف نفسية سيئة.