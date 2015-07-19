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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎ إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

أرشيفية

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بشارع المخبز الآلي – دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من  طرف أول  ”أ.ش .ح” 30 سنة سائق ،و “ح .ش. ح” 25 سنة عامل مصاباً بتهتك بالجبهة وجرح رضي من الناحية اليسري ،و “م. ش. ح.” 30 سنة سائق مصاباً بجرح رضي بالساعد الأيسر وكدمه بالعضد اليمن وجرح بفروة الرأس، ويقيمون شارع المخبز – دائرة القسم،

طرف ثان “ع. ف. م” 34 سنة سائق مصاباً بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري وتجمع دموي بفروة الرأس، و “و. م. أ” 25 عامل، و”أ. ف. م” 52 سنة عامل مصاباً بكدمة بأصبع اليد اليمني وسحجات بالعضد الأيسر، ويقيمان شارع دائرة قسم ثان سوهاج.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب
> وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

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