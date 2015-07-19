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الآلاف يشيعون شهيد سيناء بطلخا بالدقهلية وسط ترديد هتافات مناهضة للإخوان

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الآلاف يشيعون شهيد سيناء بطلخا بالدقهلية وسط ترديد هتافات مناهضة للإخوان الآلاف يشيعون شهيد سيناء بطلخا بالدقهلية وسط ترديد هتافات مناهضة للإخوان
شيع الآلاف من أهالى مدينة طلخا جثمان الشهيد "إسلام أحمد عبد الغنى" فى جنازة عسكرية مهيبة، والذى استشهد بالأمس فى الحادث الإرهابى على أحد الكمائن بالشيخ زويد بسيناء.

وخرج جثمان الشهيد من المسجد ملفوفا فى علم ، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإخوان والأعمال الإرهابية التى تقع فى سيناء وتحصد أرواح الجنود الأبرياء وردد المشيعون هتافات ( لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله.. يا شهيد نام وأرتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله.. الإخوان أعداء الله"، "الشعب يريد إعدام الإخوان".

وقال أصدقاء الشهيد وأقاربه إنه كان حسن الخلق ويشهد الجميع بأخلاقه.
> يذكر بأن الدقهلية تستعد لاستقبال ثلاثة شهداء آخرين.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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