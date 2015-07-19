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تشييع جثمان شهيد سيناء وسط حالة من الغضب بمسقط رأسه فى المنصورة

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تشييع جثمان شهيد سيناء وسط حالة من الغضب بمسقط رأسه فى المنصورة تشييع جثمان شهيد سيناء وسط حالة من الغضب بمسقط رأسه فى المنصورة
شيع الآلاف من مدينة المنصورة جثمان الشهيد مصطفى عبد الغنى محمود الذى استشهد بالأمس خلال الهجوم الإرهابى على كمين بالشيخ زويد وسط حالة من البكاء الهستيرى من أقاربه وعائلته وأصدقائه.

وخرج جثمان الشهيد من مسجد النصر بالمنصورة فى جنازة عسكرية وخرج الجثمان ملفوفا بعلم ، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإخوان والإرهاب، ورددوا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، لا إله إلا الله والإخوان أعداء الله".

قال أصدقاء الشهيد إنه كان يقوم بأعمال خير كثيرة وقام بالتبرع بدمه فى آخر إجازة له، ومعروف عنه أخلاقه الحميدة ومساعدة المحتاجين.
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