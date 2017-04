Victoria Beckham تتصدّر قائمة صاحبة أفضل أحذية

تعشق مصمّمة الأزياء البريطانيّة Victoria Beckham كلّ ما يتعلّق بالموضة، ولا تخرج من منزلها دون انتعال Louboutins أو حذاء بكعب عالٍ من ماركة أخرى.

وهوس Victoria بالكعب العالي وصل حدّ اعترافها بأنّها لا تُركّز بالأحذية المسطّحة، وليس من المستغرب أن تُتوّج صاحبة أفضل أحذية في لندن.

ووفقاً لأحدث البحوث، فازت Victoria بلقب "best celebrity shoe style''، بفارق ضئيل عن Sarah Jessica Parker وRita Ora.

وحسب الاستطلاع الذي أجري على نساء بريطانيا، جاءت النتيجة على الشكل التالي:

1- Victoria Beckham (67 per cent)

2- Rita Ora (64 per cent)

3- Sarah Jessica Parker (61 per cent)

4- Jennifer Lopez (58 per cent)

5-Kate Middleton (55 per cent)