قرفان من الأكل بعد رمضان.. إديها مشوى وسلطة وفواكه

بعد رمضان وموائده العامرة، يعانى البعض من حالة انسداد شديد فى الشهية، تجعله غير قادر على تناول المزيد من الطعام، وينصح الدكتور محمد رؤوف أخصائى أمراض الباطنة بضرورة التحقق أولا من خلال طبيب إذا ما كانت المشكلة مرضية أم مجرد انسداد شهية طبيعى بعد رمضان.

وتابع رؤوف مؤكدا على أن تناول الكثير من الطعام بشكل منتظم والإسراف فى تناول نوعيات مكررة بعينها، يجعل الشهية عازفة عن تناول المزيد من الطعام، ويشعر الشخص برغبته فى الراحة من الطعام لفترة، وهذا الشعور طبيعى لا خوف منه إلا أنه خطير إذا ما استمر لفترات طويلة، فيعانى الشخص من حالة سوء تغذية وضعف وهبوط فى الدورة الدموية.

لذا ينصح أخصائى الباطنة بعدة نصائح لتفادى انسداد الشهية منها، الاهتمام بتناول الطعام المشوى الخفيف على المعدة والذى يعشقه الكثيرين، كذلك تناول الطعام الذى يحبه الشخص ويفضله بكميات قليلة يساعد على فتح الشهية، تجنب تناول الطعام الملئ بالسكريات والموالح لأنه يسد الشهية، تناول الفاكهة قبل الطعام والاكتفاء بثمرة واحدة، والاهتمام بتعاطى ملعقة صغير كل يومين من فاتح للشهية شراب وآمن تبعا لاستشارة طبيب يحل المشكلة سريعا، السلطات مقبلات طبيعية ومفيدة تساعد على فتح الشهية، والتنويع فى أصناف الطعام وتناول أصناف جديدة ومعدة بطرق مختلفة ومضاف إليه التوابل يساعد على علاج ضعف الشهية.

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